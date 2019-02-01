Общество 01.02.2019 11:03
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01.02.2019 11:03
Краснооктябрьский районный суд Волгограда отказал должностным лицам комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в отмене постановлений Волгоградского УФАС России о наложении штрафов за нарушения ч. 6 ст. 7.32.4 КоАП РФ. Как пояснили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, в августе 2018 года по жалобам ряда хозяйствующих субъектов решениями УФАС в действиях аукционной комиссии облкомприроды при проведении аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений были установлены нарушения п. 3 ч. 13 ст. 28 Закона об охоте № 209-ФЗ, что выразилось в необоснованном отказе аукционной комиссией в допуске к участию в аукционах многим претендентам.
Основанием отказов в допусках претендентам явилось ненадлежащее заполнение претендентами заявок на участие в аукционах в части неуказания сведений о представителях заявителей (наименования, номера, даты документа, на основании которого представитель подает заявку, а также реквизитов паспорта представителя заявителя и др.). Однако в данных случаях заполнение указанных сведений в заявках не требовалось, поскольку заявки данных претендентов были заполнены и поданы руководителями претендентов, а не их представителями, уточнили в антимонопольном ведомстве.
За указанное нарушение каждый из членов аукционной комиссии облкомприроды был оштрафован на 30 тысяч рублей.
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