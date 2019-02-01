



Оперативники задержали подозреваемых в кражах регистрационных знаков автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ими оказались двое подростков, проживающих в Краснооктябрьском районе города, 17-и и 14-и лет, учащиеся техникума и школы. Подростки пояснили, что таким образом хотели заработать денег, а похищенные номера возвращать не собирались и выбрасывали их в мусорные контейнеры. Часть госномеров была обнаружена в контейнере для сбора макулатуры, установленном на одной из улиц. Напомним, 29 января 2019 года в полицию обратились порядка 20 автовладельцев с заявлениями о хищениях госномеров. Во всех случаях злоумышленники оставляли на месте записки с требованием перевести деньги за возврат регистрационных знаков. По рекомендации полицейских, ни один из автовладельцев не перевел деньги на счет, указанный в записках.









По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 325.1. УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». За хищение государственных регистрационных знаков транспортных средств предусмотрена ответственность до четырех лет лишения свободы.



