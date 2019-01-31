Аналитика

«Высота 102»ТВ: Прокатившаяся по стране волна «минирований» накрыла Волгоград

Аналитика 31.01.2019 20:07
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31.01.2019 20:07



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: спецслужбы проверили десятки объектов Волгограда из-за угроз о взрыве, экс-директора благотворительного фонда оправдали и отпустили домой, в музее - панораме «Сталинградская битва» усиленно охраняют привезенный из Москвы подлинный орден маршала Жукова и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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