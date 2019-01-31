





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: спецслужбы проверили десятки объектов Волгограда из-за угроз о взрыве, экс-директора благотворительного фонда оправдали и отпустили домой, в музее - панораме «Сталинградская битва» усиленно охраняют привезенный из Москвы подлинный орден маршала Жукова и другие темы дня.





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