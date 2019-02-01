Общество

«Сметанка» и «творожок»: в Волгограде народные контролеры раскрыли тайны молочных продуктов

Общество 01.02.2019 10:56
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01.02.2019 10:56





«Сметанка», «сливочки», «творожок» – некоторые производители  молочных продуктов питают особую страсть к уменьшительно-ласкательным суффиксам. За такой игривой ширмой прячутся товары с добавлением растительного жира и других компонентов, не свойственных оригинальным продуктам. Истинный состав, написанный мелким шрифтом на обратной стороне упаковки, невооруженным взглядом и не разглядеть. Так и получается, что приходит покупатель в магазин за сливочным маслом, а уходит, не подозревая того, с маргарином. 
На федеральном уровне власти озаботились этой проблемой и обязали производителей быть максимально честными с покупателями и крупным шрифтом на контрастном фоне писать всю правду. Активисты проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» вместе с федеральным координатором Анной Кувычко проверили, все ли молочные комбинаты успели  и пожелали перестроиться на новые рельсы? На обновление упаковок товаров им давалось 180 дней. 
Подробнее об итогах рейда по супермаркетам Волгограда – смотрите в репортаже ИА «Высота 102».

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