Общество 31.01.2019 15:37
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31.01.2019 15:37
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершат панихиду на Мамаевом кургане в Волгограде 2 февраля, в день 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, два архиерея совершат возложение венков к Вечному огню на Аллее Героев, а затем проследуют в храм Всех Святых на Мамаевом кургане. Митрополит Феодор возглавит панихиду о всех усопших во время Сталинградской битвы. После панихиды состоится возложение цветов к Вечному огню в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане.
Память воинов, погибших при защите Сталинграда, 2 февраля молитвенно почтут во всех храмах Волгоградской митрополии.
Фото: Волгоградская епархия РПЦ
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