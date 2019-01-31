



Знамя Победы и орден «Победа» Маршала Советского Союза Георгия Жукова стали главными экспонатами выставки «Символы Победы» в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», сообщает ИА «Высота 102». Экспозиция подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

То, что жители города вплоть до 26 февраля могут увидеть действительно уникальные экспонаты, сотрудники музея называют выдающимся событием. Дело в том, что в Волгоград из фондов Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации привезли подлинный орден «Победа», которым Георгий Жуков был награжден весной 1945 года за успешное проведение Висло-Одерской операции. Это вторая подобная награда полководца, первым орденом «Победа» Жуков был награжден в апреле 1944 года за освобождение правобережной Украины. И эта награда уже также экспонировалась в Волгограде - в 2008 году. Посетители музея - панорамы «Сталинградская битва» смогут в мельчайших деталях разглядеть военный орден, которым награждались лица высшего командного состава Красной Армии. В украшении ордена, изготовленного на Московском - ювелирно часовом заводе, использованы платина, золото, серебро, эмаль, пять искусственных рубинов и 174 мелких бриллианта.





Что касается знамени Победы, то в Волгоград привезли копию, изготовленную в Центральном музее вооруженных сил в 1997 году. «Это - то самое знамя, которое участвовало в военных парадах на Красной площади в Москве в 2016,2017 и 2018 годах»,- рассказала ИА «Высота 102» заместитель заведующего информационно-издательским отделом музея -заповедника «Сталинградская битва» Татьяна Приказчикова. Копии знамени Победы придается такой же статус, как и подлинному флагу, водруженному 2 мая 1945 года над куполом Рейхстага в Берлине. Это знамя хранится в спецхранилище в Москве.





В музее - панораме «Сталинградская битва» подчеркивают, что вход на выставку «Символы Победы» свободный. Это стало возможным благодаря партнеру проекта - ПАО Сбербанк. Вместе с тем, на выставке предприняты соответствующие меры безопасности - уникальные экспонаты усиленно охраняются.

Посетители смогут узнать все о кавалерах ордена «Победа», среди которых 12 советских военачальников и 5 иностранных государственных и военных деятелей.



