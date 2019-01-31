В Волгограде вычистили пятачок перед приездом губернатора

Общество 31.01.2019 09:37
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31.01.2019 09:37
Сегодня с раннего утра кипела работа по уборке территории около волгоградского ГДЮЦ. Как сообщает ИА «Высота 102», пятачок и часть проезжей частиперед детско-юношеским центром тщательно зачищали от наледи и снега рабочие, живо сновали тракторы и другая специализированная техника. Как выяснилось, сегодня утром учреждение посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который побывал в детском технопарке «Кванториум», базирующемся в центре.
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