Происшествия

Жительница Волгоградской области "нашла" пачку фальшивых купюр

Происшествия 31.01.2019 08:57
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31.01.2019 08:57


Жительница Волгоградской области подозревается в сбыте поддельных денежных купюр. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина  расплачивалась в торговых точках 5-тысячными купюрами за недорогостоящие товары. Впоследствии выяснялось, что купюры были поддельными. 
В результате проведения длительного комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению этих преступлений причастна 39-летняя жительница г. Петров-Вал Камышинского района. В ходе обыска в гостиничном номере в Камышине, где проживала подозреваемая, полицейские обнаружили 68 пятитысячных купюр. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что все купюры поддельные. Со слов женщины, пачку фальшивок она нашла, и знала, что они поддельные, так как в нескольких торговых точках продавцы отказались принимать эти купюры.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста.

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