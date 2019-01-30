Волгоградстат отчитался о росте денежных доходов населения

Аналитика 30.01.2019 17:03
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30.01.2019 17:03
Денежные доходы в расчете на душу населения по Волгоградской области в январе-ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросли. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам, выделенной из федерального бюджета в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей, рост составил 2%. Без учета единовременной выплаты - на 2,7%.
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