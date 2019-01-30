В Волгограде снова поменяли маршрут автобуса №2





С 1 февраля внесены изменения в движение опорного маршрута №2 «Кинотеатр «Юбилейный» - «Пл. Ленина». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, с начала следующего месяца все рейсы автобусного направления №2 будут курсировать через остановку «Пл. Ленина» до железнодорожного вокзала и далее через улицу Порт-Саида отправляться до Красноармейского района. Запланированный маршрут движения позволит учесть пожелания и тех жителей южной части Волгограда, которые доезжают с помощью общественного транспорта до вокзала, и студентов, обучающихся в двух крупных вузах в Центральном районе. Интервал движения на направлении составит порядка 10 минут в часы пик.







