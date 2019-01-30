В Волгограде эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Семь звезд»

Общество 30.01.2019 14:55
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30.01.2019 14:55
В Волгограде эвакуированы посетители и персонал торгово-развлекательного центра «Семь звезд». Как пояснили ИА «Высота 102», в данном заведении, бывшем ТРЦ «Диамант на Тракторном», проходят плановые учения экстренных служб.
Напомним, в конце марта 2018 года прокуратура и МЧС выявили десятки нарушений требований пожарной безопасности в ТЦ «Семь звезд». Массовые проверки торгово-развлекательных центров проводились после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Суд приостановил тогда на некоторое время деятельность «Семи звезд», наряду с другими ТРК Волгограда. А в апреле прошлого года Тракторозаводский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал собственника объекта (ООО «БАГАРДА») устранить выявленные нарушения, которых было около 70. На момент проверки в ТРК отсутствовали проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции и автоматическая пожарная сигнализация. В кинозалах кинотеатра «Трактор» не работала система звукового оповещения.
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