Общество

Волгоградцы не дождались обещанного перерасчета за невывоз мусора

Общество 30.01.2019 15:13
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30.01.2019 15:13


Жители домов №№6, 8 и 10 по ул. Гвоздкова в Советском  районе Волгограда возмутились, получив платежки со строкой за вывоз мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, они так и не увидели в квитанциях обещанного перерасчета. «У нас, как и во многих других дворах в Волгограде, дней десять после нового года мусор не вывозился вообще. Потом контейнеры периодически опустошались, но делалось это нерегулярно, да и далеко неидеально – площадка все время была захламлена тем, что высыпалось из ящиков, - поведали волгоградцы. – Соответственно, как и обещали нам власти, мы ожидали перерасчета хотя бы за те десять дней, за которые мы регоператора в глаза не видели». Однако ничего подобного не произошло. По словам волгоградцев, никакого перерасчета в сторону уменьшения платы не произошло – ее начислили полным рублем. 
В УК «Домовладелец Советского района», которая обслуживает данные дома, пояснили, что оснований для перерасчета платы за вывоз мусора у них нет. «До сих пор у нас нет  актов от регоператора и администрации района, куда мы направляли данные о фактах невывоза мусора. Скорее всего, они будут только в феврале. Если такие документы мы получим, на этом основании сделаем перерасчет». – рассказали в управляющей компании. Неформально собеседник выразил недоумение «странным» порядком перерасчета, который был вызван, по его мнению, неординарной ситуацией, сложившейся в сфере вывоза ТКО после нового года. «Вообще-то перерасчет по той же электроэнергии, воде делался и делается только по заявлению собственников. В случае с оплатой вывоза мусора все перевернуто «с ног на голову». Посмотрим, как это будет работать, возможно, это временная мера. Но с заявлениями с требованием перерасчета за вывоз мусора в нашу компанию никто из жильцов не обращался», - заметил представитель УК.
Напомним, после мусорного коллапса, который "не отпускал" Волгоград почти целый месяц,  в ООО "Управление отходами-Волгоград" заявили о намерении произвести перерасчет за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов за январь. 
Так, в шести районах Волгограда - Центральном, Ворошиловском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Тракторозаводском и Советском - жители частного сектора должны получить, как обещал регоператор,  так называемые нулевые платёжки. В Кировском и Красноармейском районах  должны начислить лишь треть от установленного тарифа - перерасчет составит 64,6%.
Жителям многоэтажек всех районов Волгограда плату должны уменьшить в зависимости от того, как регоператор ликвидировал завалы мусора: обещанный перерасчет -  от 32,3% до 64,6%. 
Правда, здесь есть «хитрость». Основанием для перерасчета должны  служить акты, подписанные чиновниками   и регоператором. Напомним, с нового года плата за мусорную услугу составляет 114,92 руб. с человека для жителей многоквартирных домов и 113, 25 - для частного сектора.

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