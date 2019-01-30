Расследования

Волгоградке грозит 10 лет за отъем квартиры у 91-летнего ветерана войны

Расследования 30.01.2019 12:42
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30.01.2019 12:42


Сегодня прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда направила в суд уголовного дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда, проведенной по обращению 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Как следует из материалов уголовного дела, ветераном в 2012 году по договору долевого участия в строительстве с использованием средств государственной поддержки приобретена в собственность для постоянного проживания квартира в Краснооктябрьском районе Волгограда. 
Во время ремонта в новом жилье ветеран проживал у 68-летней знакомой, осуществлявшей за ним уход. 
В дальнейшем в апреле 2017 года указанная женщина путем обмана получила доверенность от ветерана на распоряжение квартирой и якобы продала ее своему 33-летнему сыну за 1 млн рублей.  Фактически деньги ветеран не получал. При этом на момент совершения сделки стоимость квартиры превышала 1 млн 600 тысяч рублей.
Расследование уголовного дело проводилось СО-2 СУ УМВД России по Волгограду. Вину в содеянном женщина не признает.
Прокуратурой Краснооктябрьского района  Волгограда уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд Волгограда.
Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Кроме того, по иску прокурора Краснооктябрьского района Волгограда квартира уже возвращена в собственность ветерана.

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