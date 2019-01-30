В Волгограде осудят жителя Мурманска за сбыт "экстази"





Житель Мурманской области предстанет перед судом в Волгограде по обвинению в двух эпизодах незаконного сбыта наркотических средств - таблеток "экстази", сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По версии следствия, обвиняемый в августе 2018 года приобрел на территории Санкт-Петербурга синтетическое наркотическое средство для последующего распространения на территории Волгоградской области.

В дальнейшем 12 сентября 2018 года он продал за 700 рублей 1 таблетку с наркотиком своему знакомому. На следующий день обвиняемый сбыл путем закладки в тайнике на территории Центрального района Волгограда 50 таблеток "экстази", получив за них 35 тысяч рублей. После этого мужчина был задержан сотрудниками полиции.

В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято еще 8 таблеток сильнодействующего синтетического наркотика.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признает частично. За совершенное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.



