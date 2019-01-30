Происшествия

В центре Волгограда 4-летний ребенок сломал ключицу при столкновении легковушки с маршруткой (ВИДЕО)

Происшествия 30.01.2019 09:21
4843 1
30.01.2019 09:21


Накануне в 18.45 на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина «Hyundai Accent» врезался в «Газель». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону,  23-летний водитель корейской легковушки при движении по улице Комсомольской в сторону Центральной набережной проехал на красный сигнал светофора, что и явилось причиной ДТП. В результате два человека пострадали. 4-летнюю пассажирку «Газели» с переломом ключицы доставили в клиническую больницу скорой помощи №7. 22-летняя пассажирка легковушки  получила сотрясение головного мозга, ее госпитализировали в БСМП №25.
По словам очевидцев аварии,  «Газель», в которую въехала легковая машина, является маршрутным такси «15с».



Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)
04.01.2019 13:23
17126 0
В Волгоградской области машина влетела в лошадь, двое человек пострадали
08.01.2019 15:11
13930 0
В Волгограде маршрутчики избили водителя автобуса
16.01.2019 15:37
17027 26
Происшествия
30.01.2019 10:38
Происшествия 30.01.2019 10:38
644 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.01.2019 09:09
Происшествия 30.01.2019 09:09
531 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.01.2019 22:20
Происшествия 29.01.2019 22:20
4209 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.01.2019 16:48
Происшествия 29.01.2019 16:48
7260 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.01.2019 21:59
Происшествия 28.01.2019 21:59
8397 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.01.2019 16:32
Происшествия 28.01.2019 16:32
4019 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.01.2019 13:20
Происшествия 28.01.2019 13:20
1096 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.01.2019 12:28
Происшествия 28.01.2019 12:28
3659 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.01.2019 10:19
Происшествия 28.01.2019 10:19
3606 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.01.2019 21:51
Происшествия 27.01.2019 21:51
6524 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.01.2019 12:56
Происшествия 27.01.2019 12:56
6285 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.01.2019 10:11
Происшествия 27.01.2019 10:11
9187 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 21:42
Происшествия 26.01.2019 21:42
4406 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 14:38
Происшествия 26.01.2019 14:38
10030 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 09:24
Происшествия 26.01.2019 09:24
4486 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:39
Волгоградская облдума разрешила домашним арестантам голосовать на выборах
11:37
Депутаты погрузились в думы о причинах бегства жителей из Волгоградской области
10:38
Безработную волгоградку задержали по подозрению в сутенерствеСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской облдуме вопрос о подорожании бензина "заглох" с полуоборотаСмотреть фотографии
09:21
В центре Волгограда 4-летний ребенок сломал ключицу при столкновении легковушки с маршруткой (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
09:09
В Волгограде сгорела французская малолитражкаСмотреть фотографии
22:20
В центре Волгограда на улице Чуйкова вспыхнула квартира, двое пострадалиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде депутатам не дают покоя воспоминания о Турции Смотреть фотографииCмотреть видео
17:26
На трассы Волгоградской области вышли танки для расчистки снежных заносовСмотреть фотографии
17:03
Волгоградский облсуд отменил продление ареста имущества «Красного октября»Смотреть фотографии
16:48
В Волгограде произошла массовая кража госномеров с автомобилейСмотреть фотографии
16:42
Более 400 семей Волгоградского региона наблюдают за своим домом с помощью сервиса «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:06
«Охота на мечту»* в самом разгаре: призы, подарки и шопинг на 100 000 рублейСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде все-таки посадили "мертвеца"-мошенникаСмотреть фотографии
15:17
Серфинг, банкеты и "Ленинград": для "Волгоград Арены" придумали бизнес-планСмотреть фотографии
15:04
"Меньше выпивать": депутат Госдумы от Волгоградской области посоветовал школьникам, как дожить до пенсии (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Сделаем до 2024 года: главный дорожник Волгоградской области раскрыл ученым грандиозные планыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Под Волгоградом в Краснослободске горят костры на развалинах аварийных домовСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области директора УК посадили за присвоение коммунальных платежей жильцовСмотреть фотографии
12:56
«Довезем бесплатно»: в Волгоградской области чиновники объяснили, почему хотят закрыть здание детского садаСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде бывшему военнослужащему дали 11 лет тюрьмы за попытку убийстваСмотреть фотографии
11:19
В арбитраже Волгоградской области резко увеличились количество банкротных делСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде планируют достроить мостовой переход через ВолгуСмотреть фотографии
11:07
Волонтеры АО «КАУСТИК» подготовили праздничный сюрприз для особенных детейСмотреть фотографии
10:58
В Волгоградской области двух братьев осудят за уклонение от уплаты 119 миллионов рублей налоговСмотреть фотографии
10:27
В Волжском будут судить мужчину за убийство на парковке из-за громкой музыкиСмотреть фотографии
21:59
В Волгоградской области на федеральной трассе М-6 в ДТП погиб мужчина, двое раненыСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В частном секторе Волгограда уже месяц растут зловонные помойки Cмотреть видео
19:56
В Волгоградской области на федеральной трассе намело трехметровые сугробы (ВИДЕО)Cмотреть видео
18:07
В Волгограде за год появилось 48 новостроекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 