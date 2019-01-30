В Волгограде сгорела французская малолитражка

Происшествия 30.01.2019 09:09
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30.01.2019 09:09
Накануне в Ворошиловском районе Волгограда на улице Кузнецкой около дома №73 вспыхнул автомобиль «Пежо-308». Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, малолитражка принадлежала девушке. ЧП случилось около одиннадцати часов вечера. По предварительной версии, причиной происшествия стал поджог.
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