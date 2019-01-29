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Происшествия 29.01.2019 22:20
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29.01.2019 22:20
Около 20.00 сегодня в доме 41 по улице Чуйкова в центре Волгограда вспыхнул пожар. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом госпитализирована пожилая женщина. Состояние еще одной пенсионерки - средней степени тяжести. Обеим около 80 лет. Причины возгорания в квартире на первом этаже выясняются. Пятиэтажка расположена по-соседству музеем изобразительного искусства имени Машкова
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