



Инженерные машины разграждения на базе танка Т-72 направлены для расчистки от снежных заносов автодорог Палласовского района Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Всего для оказания помощи в ликвидации последствий снегопада на территории Палласовского, Быковского и Николаевского районов Волгоградской области привлечено более 20 военнослужащих ЮВО и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90, а также, автомобильный транспорт повышенной проходимости.

В настоящее время ведется расчистка участка дороги в 20 км между населенными пунктами Гончары и Кайсацкое.

Во взаимодействии с подразделениями МЧС военнослужащим предстоит расчистить еще около 90 км дорог общего пользования.



