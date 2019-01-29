Общество 29.01.2019 17:26
840 5
29.01.2019 17:26
Инженерные машины разграждения на базе танка Т-72 направлены для расчистки от снежных заносов автодорог Палласовского района Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Всего для оказания помощи в ликвидации последствий снегопада на территории Палласовского, Быковского и Николаевского районов Волгоградской области привлечено более 20 военнослужащих ЮВО и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90, а также, автомобильный транспорт повышенной проходимости.
В настоящее время ведется расчистка участка дороги в 20 км между населенными пунктами Гончары и Кайсацкое.
Во взаимодействии с подразделениями МЧС военнослужащим предстоит расчистить еще около 90 км дорог общего пользования.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49776 5
19.01.2019 13:34
26099 0
18.01.2019 20:34
24696 7
Суд в Волгограде взыскал с подрядчика убытки за потоп в СИЗО Калмыкии29.01.2019 16:42
«Охота на мечту»* в самом разгаре: призы, подарки и шопинг на 100 000 рублей29.01.2019 16:06
Серфинг, банкеты и "Ленинград": для "Волгоград Арены" придумали бизнес-план29.01.2019 15:17
"Меньше выпивать": депутат Госдумы от Волгоградской области посоветовал школьникам, как дожить до пенсии (ВИДЕО)29.01.2019 15:04
Сделаем до 2024 года: главный дорожник Волгоградской области раскрыл ученым грандиозные планы29.01.2019 14:13
Под Волгоградом в Краснослободске горят костры на развалинах аварийных домов29.01.2019 13:39
«Довезем бесплатно»: в Волгоградской области чиновники объяснили, почему хотят закрыть здание детского сада29.01.2019 12:56
Волгоградские мастера по дереву своими "художествами" удивляют Москву29.01.2019 12:09
В Волгограде планируют достроить мостовой переход через Волгу29.01.2019 11:18
Волонтеры АО «КАУСТИК» подготовили праздничный сюрприз для особенных детей29.01.2019 11:07
В Волгоградской области с железнодорожных станций вывезли 2 тыс. кубометров снега29.01.2019 08:16
В Волгоградской области на федеральной трассе намело трехметровые сугробы (ВИДЕО)28.01.2019 19:56
В Волгоградской области из-за метели перекрыли федеральную трассу28.01.2019 14:44
Депутаты-коммунисты хотят «замусорить» повестку заседания Волгоградской облдумы28.01.2019 14:20
Волгоградская гордума заказала спецобслуживание в VIP-зале аэропорта28.01.2019 13:22
Реклама