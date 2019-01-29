Общество

На трассы Волгоградской области вышли танки для расчистки снежных заносов

Общество 29.01.2019 17:26
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29.01.2019 17:26


Инженерные машины разграждения на базе танка Т-72 направлены для расчистки от снежных заносов автодорог Палласовского района Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Всего для оказания помощи в ликвидации последствий снегопада на территории Палласовского, Быковского и Николаевского районов Волгоградской области привлечено более 20 военнослужащих ЮВО и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90, а также, автомобильный транспорт повышенной проходимости.
В настоящее время ведется расчистка участка дороги в 20 км между населенными пунктами Гончары и Кайсацкое.
Во взаимодействии с подразделениями МЧС военнослужащим предстоит расчистить еще около 90 км дорог общего пользования.

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