Аналитика 29.01.2019 20:01
6401 3
29.01.2019 20:01
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: власти начинают думать о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве, в Краснослободске пылают костры, от «Волгоград Арены» хотят доходов и стамбульской привлекательности, другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
24.01.2019 20:06
52869 6
18.01.2019 20:05
40776 3
«Высота 102»ТВ: В частном секторе Волгограда уже месяц растут зловонные помойки28.01.2019 20:00
В Волгограде за год появилось 48 новостроек28.01.2019 18:07
"Не хотят нас брать": Мусорный регоператор Волгоградской области обходит стороной глубинку - райцентры и села27.01.2019 17:58
«Высота 102»ТВ: В Волгограде места героической обороны Сталинграда окружили помойки25.01.2019 20:01
Волгоградстат заявил о росте реальных зарплат в организациях региона25.01.2019 16:10
Долги по зарплате в Волгоградской области «сдвинулись» на один процент25.01.2019 12:33
«Высота 102»ТВ: Попавшие в снегопад водители испытали стресс на трассах Волгоградской области24.01.2019 20:06
«Высота 102»ТВ: Центральная набережная Волгограда вот-вот засияет огнями новых фонарей23.01.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коммерсанту - коррупционеру дали по рукам22.01.2019 20:25
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области определена дата конца мусорного хаоса21.01.2019 20:00
Волгоград лихорадит от мусорной реформы20.01.2019 17:24
«Высота 102»ТВ: Регоператор не знает даты конца мусорного коллапса в Волгограде18.01.2019 20:05
«Высота 102»ТВ: «Армагеддец» не покидает Волгоград17.01.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде еще один кредитный кооператив ушел в подполье16.01.2019 20:09
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области цинично обманывают потребителей газа15.01.2019 20:00
Реклама