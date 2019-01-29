Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде депутатам не дают покоя воспоминания о Турции

Аналитика 29.01.2019 20:01
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29.01.2019 20:01

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: власти начинают думать о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве, в Краснослободске пылают костры, от «Волгоград Арены» хотят доходов и стамбульской привлекательности, другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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