В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: власти начинают думать о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве, в Краснослободске пылают костры, от «Волгоград Арены» хотят доходов и стамбульской привлекательности, другие темы дня.





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