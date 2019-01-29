В Волгограде все-таки посадили "мертвеца"-мошенника





Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда г.Волгограда в отношении Дмитрия Шавелева. Приговором суда первой инстанции Шавелев признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и осужден к наказанию в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

В судебном заседании установлено, что Шавелев в мае 2016 года пообещал за 1 млн 300 тыс рублей решить вопрос о не привлечении к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов бухгалтера одной из организаций. Деньги, по его словам, якобы предназначались для передачи сотрудникам правоохранительных органов. Однако на самом деле Шавелев полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Вину в содеянном Шавелев полностью признал.

Вместе с тем посчитал назначенное судом первой инстанции наказание чрезмерно суровым и обжаловал приговор в апелляционном порядке, попросив его смягчить. Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона оставил приговор суда первой инстанции в отношении Шавелева без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Дмитрий Шавелев – это бывший сотрудник тогда еще милиции, который «прославился» тем, что в 2010 году подкинул килограмм героина директору гипермаркета «ОБИ». Шавелев был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако Верховный суд РФ снял с него обвинения в распространении наркотиков. И он отсидел всего несколько лет за превышение должностных полномочий. Когда Шавелев стал фигурантом другого уголовного дела по мошенничеству (жалобу на приговор по этому делу и рассматривал Волгоградский облсуд - прим. ред. ИА "Высота 102"), он додумался до того, что подделал справку о своей смерти. Однако «воскрес» после того, как его задержали за совершение административного правонарушения.







