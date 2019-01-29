



Сегодня депутату Госдумы Александру Носову пришлось ответить на ряд неудобных вопросов, адресованных школьниками Жирновска. Как сообщает ИА «Высота 102», беседа с учащимися 9-11 классов трех школ городского поселения прошла в актовом зале одного из образовательных учреждений. Народный избранник встречался не просто с детьми, а с будущими избирателями. Кому-то из приглашенных на встречу пока еще 15 лет, а кто-то уже в этом году сможет принять участие в выборах.

Один из школьников явно удивил Александра Носова своим вопросом. 11-классник поинтересовался, как депутат Госдумы голосовал за пенсионную реформу и почему. Сначала в воздухе повисла пауза. «Спасибо за вопрос… Он очень сложный», - на этих словах дети зааплодировали, причем не депутату, а задающему вопрос. Носов признался, что поддержал повышение пенсионного возраста, отметив, что «с нами проводились беседы». Носов добавил, что вносил поправки, согласно которым мужчины должны уходить на пенсию не в 65, а в 63 года, а женщины – не в 60, а в 58. Однако эти предложения, по словам депутата, были отклонены.

Ответственность за принятое решение он переложил по сути на партию. Носов заявил, что не имел права не голосовать «за», так как это было консолидированное решение думской фракции «Единой России». «Есть такая партийная дисциплина», - сказал Носов.

Главный аргумент «за» принятие реформы, который убедил лично Носова поддержать закон, - это угроза дефицита рабочих кадров в стране. Далее он рассказал о том, как в ближайшие годы в рамках национальных проектов в стране будет проводиться политика, нацеленная на увеличение продолжительности жизни. Затем он дал "лайфхак" детям, как дольше прожить.

«Я прошу всех вас, прошу как можно меньше выпивать, курить – тем более, курить», - обратился к малолетней аудитории депутат нижней палаты парламента страны.

Напомним, до избрания в Госдуму Александр Носов был главой Еланского района, соседнего с Жирновским, куда он и приехал пообщаться со своими почти земляками.