Общество 29.01.2019 14:13
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29.01.2019 14:13
Научное сообщество, собравшееся сегодня на ежегодную конференцию ВолгГТУ, узнало о масштабных планах дорожного строительства в Волгоградской области до 2024 года. Как сообщает ИА "Высота 102", председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев зачитал доклад, в котором поведал о том, что сделано в 2014-2018 годах, и, самое интересное, что предстоит воплотить и построить в регионе в ближайшие годы.
Главный ориентир, по его словам, - указ президента РФ №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Васильев пояснил, что перед Волгоградской областью поставлены конкретные задачи. Первая из них - развитие агломерации, в которую входит Волгоград и Волжский, а также 7 районов области. "Из 10 980 километров мы должны привести в соответствие в агломерации. Было у нас 38%, а должны 85% - это в Волгограде, и от 68% до 85% - по Волжскому", - рассказал главный дорожник региона. Он сообщил, что очень рассчитывает на помощь научного сообщества, особенно в вопросах контроля качества выполнения работ и внедрения новых технологий в дорожном строительстве.
Еще одна амбициозная задача - отремонтировать с 2019 до 2024 года 1900 километров дорог. Васильев пояснил, что так называемая опорная сеть автомобильных дорог в Волгоградской области составляет всего 2300 км, т.е фактически в нормативное состояние предстоит привести всю опорную сеть дорог в регионе, отметил Васильев. Отдельно в своем докладе он выделил самые грандиозные проекты региона. О том, каким будет дорожный прорыв в Волгоградской области - в подборке фрагментов из доклада Васильева на конференции в ВолгГТУ.
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