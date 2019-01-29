



Волжский городской суд вынес приговор учредителю и теперь уже бывшему директору ООО «УК «Зодчий» Роману Потапенко за присвоение коммунальных платежей жителей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, г особвинение поддерживалось прокуратурой города Волжский. В пресс-службе суда информагентству пояснили, волжанин организовал ряд ТСН, с которыми же и заключил договоры оказания услуг. Затем с августа 2015 года по май 2016 года он присваивал часть коммунальных платежей жильцов, а остальное перечислял ресурсоснабжающим организациям. Таким образом, он похитил более 750 тысяч рублей. Кроме того, с февраля 2016 года по октябрь 2017 года подсудимый от имени подставных фирм направлял жильцам МКД дублирующие квитанции. В результате ему удалось похитить средства 62 собственников квартир на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Роман Потапенко был признан виновным в мошенничестве, совершенным с использованием служебного положения, в крупном размере и приговорен к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Также с подсудимого в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт» взыскано 412 870 руб. 85 коп., в пользу МУП «Водоканал» - 346 249 руб. 96 коп. Мера пресечения осужденному изменена с подписки о не выезде на заключение под стражу. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.



