Расследования 29.01.2019 13:26
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29.01.2019 13:26
Волжский городской суд вынес приговор учредителю и теперь уже бывшему директору ООО «УК «Зодчий» Роману Потапенко за присвоение коммунальных платежей жителей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, гособвинение поддерживалось прокуратурой города Волжский. В пресс-службе суда информагентству пояснили, волжанин организовал ряд ТСН, с которыми же и заключил договоры оказания услуг. Затем с августа 2015 года по май 2016 года он присваивал часть коммунальных платежей жильцов, а остальное перечислял ресурсоснабжающим организациям. Таким образом, он похитил более 750 тысяч рублей. Кроме того, с февраля 2016 года по октябрь 2017 года подсудимый от имени подставных фирм направлял жильцам МКД дублирующие квитанции. В результате ему удалось похитить средства 62 собственников квартир на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.
Роман Потапенко был признан виновным в мошенничестве, совершенным с использованием служебного положения, в крупном размере и приговорен к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Также с подсудимого в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт» взыскано 412 870 руб. 85 коп., в пользу МУП «Водоканал» - 346 249 руб. 96 коп. Мера пресечения осужденному изменена с подписки о не выезде на заключение под стражу. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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