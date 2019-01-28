





Трасса Р-228 в Волгоградской области в районе Камышина сегодня впечатляет количеством снега и величиной сугробов, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, что на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», а особенно в Камышинском районе, метёт уже несколько дней. Трассу уже не раз перекрывали для движения грузового и пассажирского автотранспорта. Из-за низовой метели, плохой видимости и обледенения дорога закрыта и сегодня. Ориентировочно ограничения будут действовать до 22.00, но решение об открытии этого участка для движения будет приниматься исходя из ситуации. На оперативном видео регионального главка МВД видно, что снега на трассе под Камышином сегодня очень много. Сугробы на обочине достигают трех метров.



