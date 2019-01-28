Общество 28.01.2019 19:56
270 1
28.01.2019 19:56
Трасса Р-228 в Волгоградской области в районе Камышина сегодня впечатляет количеством снега и величиной сугробов, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, что на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», а особенно в Камышинском районе, метёт уже несколько дней. Трассу уже не раз перекрывали для движения грузового и пассажирского автотранспорта. Из-за низовой метели, плохой видимости и обледенения дорога закрыта и сегодня. Ориентировочно ограничения будут действовать до 22.00, но решение об открытии этого участка для движения будет приниматься исходя из ситуации. На оперативном видео регионального главка МВД видно, что снега на трассе под Камышином сегодня очень много. Сугробы на обочине достигают трех метров.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49762 5
29.12.2018 16:32
30289 2
19.01.2019 13:34
26060 0
В Волгоградской области из-за метели перекрыли федеральную трассу28.01.2019 14:44
Депутаты-коммунисты хотят «замусорить» повестку заседания Волгоградской облдумы28.01.2019 14:20
Волгоградская гордума заказала спецобслуживание в VIP-зале аэропорта28.01.2019 13:22
Работу ГУ МВД по Волгоградской области оценили на "удовлетворительно"28.01.2019 12:18
Внимание водителям!: Ледяной дождь осложнил дорожную ситуацию в двух районах Волгоградской области28.01.2019 12:04
На север Волгоградской области идут снегопады и метели28.01.2019 09:46
Авария в Казахстане оставила без света более 5 тыс жителей в Волгоградской области28.01.2019 09:15
Волжане встали в длинную очередь за дешевой пиццей27.01.2019 14:28
Росавтодор готов бросить на заснеженные трассы Волгоградской области 160 единиц техники27.01.2019 13:48
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» снова бушует метель: водителей просят воздержаться от поездок27.01.2019 11:29
Жители Волгограда требуют от регоператора убрать накопившийся за месяц мусор27.01.2019 10:24
В Волгоградской области Пенсионный фонд готов заплатить уборщицам своих просторных офисов 14 млн рублей27.01.2019 04:07
В Волгограде легендарный «Остров Людникова» зачистили от мусора после публикации ИА «Высота 102»26.01.2019 18:12
В Волжском подсчитали разрыв между зарплатами директоров и подчиненных26.01.2019 13:37
Бойцы ЮВО через снежные заторы пробиваются к населенным пунктам Волгоградской области26.01.2019 13:32
Реклама