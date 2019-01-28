В Волгограде за год появилось 48 новостроек

Аналитика 28.01.2019 18:07
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28.01.2019 18:07
Застройщики возвели за 2018 год в Волгограде 48 многоквартирных домов общей площадью 271,4 тыс. кв. метров, что составило 100,1% к уровню 2017 года, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные Волгоградстата. Всего, по данным оперативной отчетности, в прошлом году в областном центре за счет всех источников финансирования построены и введены в эксплуатацию 5289 квартир общей площадью 356,3 тыс. кв. метров. Лидерами в жилищном строительстве Волгограда среди районов продолжают оставаться Дзержинский (26% введенного в городе жилья) и Советский (23%) районы.
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