Происшествия

В Волгоградской области мужчина зарезал супругу, а потом убил себя

Происшествия 28.01.2019 16:32
652 2
28.01.2019 16:32


Следователи расследуют в Жирновске обстоятельства гибели 37-летней женщины и ее супруга. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, трагедия произошла в результате семейного скандала в минувшее воскресенье. 
По данным следствия, потерпевшая проживала со своим супругом и его отцом. Накануне утром у семейной пары произошёл конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина схватил нож и стал наносить им удары по телу жены. Случайным свидетелем преступления стал отец злоумышленника, который в это время вернулся домой. Увидев истекающую кровью сноху, а рядом с ней сына с кухонным тесаком в руке, он тут же вмешался в происходящее и потребовал бросить орудие преступления. Вместо этого, молодой мужчина стал на глазах отца причинять себе ножевые ранения. Когда хозяину дома всё же удалось обезоружить сына, тот убежал в расположенный неподалеку от дома гараж, где вонзил себе в грудь ножницы.
Шокированный увиденным мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие на место врачи констатировали смерть потерпевшей, а её супруга госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Несмотря на старания медиков, спустя час он скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается.
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители. Снижение цены: было 320 руб., стало 199 руб.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)
04.01.2019 13:23
17099 0
В Волгограде на Тулака сгорели четыре автомобиля
30.12.2018 11:03
13824 0
В Волгоградской области машина влетела в лошадь, двое человек пострадали
08.01.2019 15:11
13892 0
Происшествия
28.01.2019 13:20
Происшествия 28.01.2019 13:20
647 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.01.2019 12:28
Происшествия 28.01.2019 12:28
761 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.01.2019 10:19
Происшествия 28.01.2019 10:19
2842 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.01.2019 21:51
Происшествия 27.01.2019 21:51
5432 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.01.2019 12:56
Происшествия 27.01.2019 12:56
5882 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.01.2019 10:11
Происшествия 27.01.2019 10:11
8964 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 21:42
Происшествия 26.01.2019 21:42
4303 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 14:38
Происшествия 26.01.2019 14:38
9878 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 09:24
Происшествия 26.01.2019 09:24
4325 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 09:22
Происшествия 26.01.2019 09:22
3381 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.01.2019 14:17
Происшествия 25.01.2019 14:17
2971 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.01.2019 09:22
Происшествия 25.01.2019 09:22
1579 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.01.2019 08:27
Происшествия 25.01.2019 08:27
9074 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.01.2019 22:16
Происшествия 24.01.2019 22:16
4437 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.01.2019 18:08
Происшествия 24.01.2019 18:08
2883 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:32
В Волгоградской области мужчина зарезал супругу, а потом убил себяСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде "нулевые" квитанции за вывоз мусора получат жители шести районов Смотреть фотографии
15:14
В Волгоградском облсуде слушается громкое дело экс-директора благотворительного фонда Землянского (онлайн трансляция)Смотреть фотографии
14:44
В Волгоградской области из-за метели перекрыли федеральную трассуСмотреть фотографии
14:20
Депутаты-коммунисты хотят «замусорить» повестку заседания Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
13:22
Волгоградская гордума заказала спецобслуживание в VIP-зале аэропортаСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области пенсионер сгорел в своей постелиСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде мусорный регоператор отправляет возмущенных жителей в районные администрацииСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области готовятся к эпидемии гриппаСмотреть фотографии
12:28
В Волжском иномарка сбила двух школьницСмотреть фотографии
12:20
Волгоградский алюминиевый завод отметил 60-летиеСмотреть фотографии
12:18
Работу ГУ МВД по Волгоградской области оценили на "удовлетворительно"Смотреть фотографии
12:04
Внимание водителям!: Ледяной дождь осложнил дорожную ситуацию в двух районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:25
Киберпонедельник в «МегаФоне» продлится до средыСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области три человека пострадали при наезде Mercedes на ограждение КППСмотреть фотографии
09:46
На север Волгоградской области идут снегопады и метелиСмотреть фотографии
09:15
Авария в Казахстане оставила без света более 5 тыс жителей в Волгоградской области Смотреть фотографии
04:04
Аудиторы Волгоградской области увидели смысл в налоговых льготах технопаркамСмотреть фотографии
21:51
В Волгоградской области на федеральной трассе в массовом ДТП пострадали 5 человекСмотреть фотографии
17:58
"Не хотят нас брать": Мусорный регоператор Волгоградской области обходит стороной глубинку - райцентры и села Cмотреть видео
16:50
Житель Волгограда осужден за убийство бывшей тещиСмотреть фотографии
14:28
Волжане встали в длинную очередь за дешевой пиццейСмотреть фотографии
13:48
Росавтодор готов бросить на заснеженные трассы Волгоградской области 160 единиц техникиСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области из-за ДТП перекрыли участок федеральной трассыСмотреть фотографии
11:29
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» снова бушует метель: водителей просят воздержаться от поездокСмотреть фотографии
11:05
Суд в Волгограде ужесточил бывшему майору полиции наказание за мошенничествоСмотреть фотографии
10:24
Жители Волгограда требуют от регоператора убрать накопившийся за месяц мусорСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде такси протаранило иномарку на встречке: три человека пострадалиСмотреть фотографии
07:35
В Волгограде вместе со страной отмечают 75-ю годовщину снятия блокады ЛенинградаСмотреть фотографии
04:07
В Волгоградской области Пенсионный фонд готов заплатить уборщицам своих просторных офисов 14 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 