В Волгоградской области мужчина зарезал супругу, а потом убил себя





Следователи расследуют в Жирновске обстоятельства гибели 37-летней женщины и ее супруга. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, трагедия произошла в результате семейного скандала в минувшее воскресенье.

По данным следствия, потерпевшая проживала со своим супругом и его отцом. Накануне утром у семейной пары произошёл конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина схватил нож и стал наносить им удары по телу жены. Случайным свидетелем преступления стал отец злоумышленника, который в это время вернулся домой. Увидев истекающую кровью сноху, а рядом с ней сына с кухонным тесаком в руке, он тут же вмешался в происходящее и потребовал бросить орудие преступления. Вместо этого, молодой мужчина стал на глазах отца причинять себе ножевые ранения. Когда хозяину дома всё же удалось обезоружить сына, тот убежал в расположенный неподалеку от дома гараж, где вонзил себе в грудь ножницы.

Шокированный увиденным мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие на место врачи констатировали смерть потерпевшей, а её супруга госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Несмотря на старания медиков, спустя час он скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается.