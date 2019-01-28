В Волгоградской области мужчина зарезал супругу, а потом убил себя

Происшествия 28.01.2019 16:32
652 2
28.01.2019 16:32
Следователи расследуют в Жирновске обстоятельства гибели 37-летней женщины и ее супруга. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, трагедия произошла в результате семейного скандала в минувшее воскресенье.
По данным следствия, потерпевшая проживала со своим супругом и его отцом. Накануне утром у семейной пары произошёл конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина схватил нож и стал наносить им удары по телу жены. Случайным свидетелем преступления стал отец злоумышленника, который в это время вернулся домой. Увидев истекающую кровью сноху, а рядом с ней сына с кухонным тесаком в руке, он тут же вмешался в происходящее и потребовал бросить орудие преступления. Вместо этого, молодой мужчина стал на глазах отца причинять себе ножевые ранения. Когда хозяину дома всё же удалось обезоружить сына, тот убежал в расположенный неподалеку от дома гараж, где вонзил себе в грудь ножницы.
Шокированный увиденным мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие на место врачи констатировали смерть потерпевшей, а её супруга госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Несмотря на старания медиков, спустя час он скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается.
Реклама
Популярное по теме
04.01.2019 13:23
17099 0
30.12.2018 11:03
13824 0
08.01.2019 15:11
13892 0
В Волгоградской области пенсионер сгорел в своей постели28.01.2019 13:20
Происшествия 28.01.2019 13:20
647 Обсудить
В Волжском иномарка сбила двух школьниц28.01.2019 12:28
Происшествия 28.01.2019 12:28
761 Обсудить
В Волгоградской области три человека пострадали при наезде Mercedes на ограждение КПП28.01.2019 10:19
Происшествия 28.01.2019 10:19
2842 3 Обсудить
В Волгоградской области на федеральной трассе в массовом ДТП пострадали 5 человек27.01.2019 21:51
Происшествия 27.01.2019 21:51
5432 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за ДТП перекрыли участок федеральной трассы27.01.2019 12:56
Происшествия 27.01.2019 12:56
5882 0 Обсудить
В Волгограде такси протаранило иномарку на встречке: три человека пострадали27.01.2019 10:11
Происшествия 27.01.2019 10:11
8964 0 Обсудить
В Волгограде машина сбила 18-летнюю студентку из Египта26.01.2019 21:42
Происшествия 26.01.2019 21:42
4303 0 Обсудить
В Подмосковье пилота самолета Волгоград-Москва пытались ослепить лазером26.01.2019 14:38
Происшествия 26.01.2019 14:38
9878 0 Обсудить
В Волгоградской области бензовоз и КАМАЗ дважды наехали на пешехода26.01.2019 09:24
Происшествия 26.01.2019 09:24
4325 0 Обсудить
В Волгограде маршрутка врезалась в «ГАЗ», два человека пострадали26.01.2019 09:22
Происшествия 26.01.2019 09:22
3381 0 Обсудить
В Волгограде 94-летнего пенсионера обобрали лже-сотрудницы ветеранского совета25.01.2019 14:17
Происшествия 25.01.2019 14:17
2971 6 Обсудить
Открыто движение на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"25.01.2019 09:22
Происшествия 25.01.2019 09:22
1579 0 Обсудить
В Кировском районе Волгограда двое малышей надышались дымом в загоревшейся квартире25.01.2019 08:27
Происшествия 25.01.2019 08:27
9074 0 Обсудить
В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила пешехода и врезалась в столб24.01.2019 22:16
Происшествия 24.01.2019 22:16
4437 0 Обсудить
В Волгограде ищут сбившего девочку-подростка водителя24.01.2019 18:08
Происшествия 24.01.2019 18:08
2883 1 Обсудить
Реклама