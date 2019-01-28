Депутаты-коммунисты хотят «замусорить» повестку заседания Волгогрдской облдумы

Общество 28.01.2019 14:20
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28.01.2019 14:20
Три парламентских запроса намерены рассмотреть на ближайшем заседании Волгоградской облдумы депутаты фракции КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» во фракции КПРФ регпарламента, первый адресован президенту, премьер-министру и председателю Госдумы о мерах по предотвращению резкого роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Второй касается вопроса повышения тарифов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок – коммунисты считают рост цены на проезд на 25% резким и необоснованным. Еще один вопрос, который хотят обсудить депутаты КПРФ, связан с неудовлетворительной ситуацией по сбору и утилизации отходов, сложившейся на территории региона, и возмущением жителей бездействием регоператора – ООО «Управление отходами-Волгоград» в деле ликвидации свалок, а также отсутствием должного контроля со стороны органов власти.
Между тем, ближайшее заседание Волгоградской облдумы состоится 30 января. В повестке вышеобозначенные коммунистами темы не значатся. И с большей долей вероятности можно предположить, что большинство депутатов не поддержит внесение этих изменений в повестку. Во всяком случае, в нынешнем созыве регпарламента депутатам-коммунистам не удавалось этого еще ни разу.
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