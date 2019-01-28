Депутаты-коммунисты хотят «замусорить» повестку заседания Волгогрдской облдумы





Три парламентских запроса намерены рассмотреть на ближайшем заседании Волгоградской облдумы депутаты фракции КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» во фракции КПРФ регпарламента, первый адресован президенту, премьер-министру и председателю Госдумы о мерах по предотвращению резкого роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Второй касается вопроса повышения тарифов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок – коммунисты считают рост цены на проезд на 25% резким и необоснованным. Еще один вопрос, который хотят обсудить депутаты КПРФ, связан с неудовлетворительной ситуацией по сбору и утилизации отходов, сложившейся на территории региона, и возмущением жителей бездействием регоператора – ООО «Управление отходами-Волгоград» в деле ликвидации свалок, а также отсутствием должного контроля со стороны органов власти.

Между тем, ближайшее заседание Волгоградской облдумы состоится 30 января. В повестке вышеобозначенные коммунистами темы не значатся. И с большей долей вероятности можно предположить, что большинство депутатов не поддержит внесение этих изменений в повестку. Во всяком случае, в нынешнем созыве регпарламента депутатам-коммунистам не удавалось этого еще ни разу.



