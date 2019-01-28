В Волгоградской области пенсионер сгорел в своей постели

Происшествия 28.01.2019 13:20
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28.01.2019 13:20
Следственные органы проводят проверку по факту гибели на пожаре 79-летнего пенсионера в Старополтавском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, сегодня пожилой мужчина, который был ограничен в движении из-за перелома, сгорел в собственной постели, предположительно, из-за курения.
В ГУ МЧС по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 9:34. В селе Новая Полтавка на ул. Степная в частном доме горели домашние вещи на площади 45 кв.метров. Пожар был ликвидирован в 10:17. Причины возгорания устанавливаются.
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