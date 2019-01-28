Здравоохранение

В Волгоградской области готовятся к эпидемии гриппа

Здравоохранение 28.01.2019 13:03
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28.01.2019 13:03


Обеспечить необходимый запас лекарственных средств, повысить готовность медицинских организаций к приему пациентов и организовать ежедневный мониторинг ситуации по ОРВИ и гриппу — такие задачи на сегодняшнем оперативном совещании поставил губернатор Андрей Бочаров в связи с неблагоприятным прогнозом роста заболеваемости по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, во многих регионах страны, в первую очередь, на юге России, уже зафиксирован серьезный прирост числа заболевших респираторно-вирусными инфекциями. На территории Волгоградской области факт заболеваемости пока находится на 66% ниже эпидпорога.
«Тем не менее, четвертая неделя года показала прирост числа заболевших ОРВИ и гриппом на 16%, — отметил губернатор. — Важно обеспечить постоянный мониторинг ситуации по ОРВИ и гриппу, поддерживать необходимый запас лекарственных средств в аптечной сети и медицинских учреждениях, обеспечить готовность при необходимости развернуть дополнительный коечный фонд в стационарах».
Повышенное внимание медицинские организации в неблагоприятный период должны уделять санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, чтобы не допустить внутрибольничной заболеваемости вирусными инфекциями.
Кроме того, строгий входной контроль заболевших должен быть введен в детских образовательных учреждениях. Все главы муниципальных образований обязаны обеспечить готовность к введению ограничений на посещение школ, детских садов, проведение массовых мероприятий в случае прироста заболеваемости.

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