Расследования

В Волгоградском облсуде слушается громкое дело экс-директора благотворительного фонда Землянского (онлайн трансляция)

Расследования 28.01.2019 15:14
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28.01.2019 15:14


Только что в Волгоградском областном суде началось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы осужденного Дениса Землянского - экс-директора  областного благотворительного фонда социальной поддержки населения. Съемочная группа ИА «Высота 102» присутствует на процессе. В ближайшие минуты судья рассмотрит ходатайство СМИ о проведении видеосъемки заседания. 
В суд не явились представители потерпевшей стороны - благотворительного фонда социальной поддержки населения. 

15.15 - Денис Землянский, который участвует на рассмотрении апелляционной жалобы по видеосвязи,  не против присутствия прессы. "Я готов давать правдивые показания. Для прессы может быть много интересного", - заявил он. В заседании прозвучали данные о том, что подсудимый - многодетный отец, у него шестеро детей. Последнее место работы Землянского - менеджер в одной фирме. Денис Землянский уточнил сведения о своем образовании - он кандидат педагогических наук. 

15-20. Судья разрешил видеосъемку заседания. 

15-25 - Судья зачитывает информацию из приговора. 

15-30. Адвокат Дениса Землянского считает незаконным приговор и выразил свое несогласие с классификацией преступления. По его словам, событие преступления отсутствует. Это также зачитывает судья. Также приводится позиция Дениса Землянского, который считает, что преследовал единственную цель - открыть пансионат для престарелых и инвалидов. Это, по его мнению, востребованный механизм в связи с нехваткой специализированных учреждений. Подсудимый просит отменить приговор Центрального районного суда и оправдать его. Прокуратура считает, что наказание должно быть ужесточено - до семи лет лишения свободы. Кроме того, надзорный орган требует рассмотреть в гражданском суде вопрос возвращения фонду векселей, которыми Землянский расплатился со своим приятелем за долю в купленных квартирах - на сумму 6,6 миллионов рублей. (В приобретенных фондом квартирах доли принадлежали супруге Землянского и его знакомому - прим. ред. ИА "Высота 102"). 
16-00. Обсуждается вопрос о статусе фигурировавших в деле квартир - жилой это фонд или нежилой. При рассмотрении дела в первой инстанции было установлено, что это - жилой фонд. На основании этого была сделана оценка квартир. Денис Землянский заявляет, что существует постановление администрации Волжского о переводе этих помещений в нежилой фонд. А это уже якобы другая цена квартир - то есть дороже 5 миллионов рублей, в которые их оценили. По его словам, глава попечительского совета фонда выезжал в квартиры до сделки, то есть видел их состояние. В суде первой инстанции этот момент был проигнорирован, считает подсудимый. Показания Николая Аликова - председателя попечительского совета - постоянно менялись, заявил Землянский и обвинил его во лжи. (Напомним, Амина Аликова, внучка главы попечительского совета, является в настоящее время директором фонда - прим. ред. ИА "Высота 102"). Денис Землянский просит заказать новую рыночную оценку объектов недвижимости. 

16-20. Денис Землянский упоминает также Раису Скрынникову. Ее, как учредителя фонда, как и Николая Аликова, никто в заблуждение по поводу приобретаемого жилья не вводил и они были в курсе покупки квартир - так утверждает подсудимый. 


16-30. Выступили адвокат и два защитника Дениса Землянского. Они поддерживают и разделяют позицию подзащитного. Суд перешел к рассмотрению ходатайств. Подсудимый просит провести рыночную оценку двух квартир, расположенных на первом этаже одной четырехэтажки по ул. Чайковского в городе Волжский. Он утверждает, что якобы квартиры имеют коммерческий потенциал и могли бы использоваться под магазины, а значит, их цена должна быть выше. Адвокат также настаивает на проведении экспертизы. Он утверждает, что предыдущую оценку "подогнали" под те деньги, которыми располагал фонд - это 5,1 миллион рублей, остальное было оплачено векселями. Землянский заявил, что следствие оказывало на него давление - чтобы он признал вину и тогда бы дело рассматривалось в особом порядке. Суд удалился на вынесение определения  по ходатайству. 

16-55. Оглашено определение суда по ходатайству Землянского - отказано в проведении повторной экспертизы. 

17-00. Адвокат заявляет, что положение семьи его подзащитного оставляет желать лучшего. Квартира, в которой живет семья, приобретена в ипотеку. Защитник просит приобщить к делу копию кредитного договора об ипотеке. Также напомнил, что на иждивении у подзащитного шестеро детей, жена находится в декретном отпуске. Суд отказал в ходатайстве о приобщении кредитного договора, который не имеет отношения к делу. 

17-05. Начались прения. Выступает прокурор, которая считает вынесенный Денису Землянскому приговор слишком мягким. Степень общественной опасности преступления выше, заявила гособвинитель, которая настаивает на приговоре в 7 лет лишения свободы в колонии. 

Напомним, в ноябре 2018 года Денис Землянский был приговорен Центральным районным судом к 6 годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В 2015 году фонд приобрел две квартиры, принадлежавшие жене Землянского и его приятелю. Стоимость недвижимости была завышена более, чем в двое. В квартирах благотворительный фонд якобы собирался открыть пансионат для пожилых людей. Правда, жилплощадь находилась в непригодном для целевого использования состоянии. Ранее Землянский уже был осужден на 2 года колонии за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда. 

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