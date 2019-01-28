Общество 28.01.2019 12:18
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28.01.2019 12:18
Инспекторы МВД России поставили оценку "удовлетворительно" работе ГУ МВД России по Волгоградской области. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на заседании расширенной коллегии по итогам работы за 2018 год начальник главка генерал-лейтенанта полиции Александр Кравченко. Главное управление, напомним, было проинспектировано комиссией МВД в ноябре 2018 года. Учитывая, что у инспекторов есть только две оценки - удовлетворительно или неудовлетворительно - получается, что региональный главк проверку прошел.
В своем выступлении Александр Кравченко отметил, что минувший год выдался для волгоградской полиции напряженным, но вместе с тем оперативная обстановка находилась под постоянным контролем сотрудников полиции. Одно из главных общественных мероприятий - чемпионат мира по футболу 2018 года - прошло без серьезных происшествий. Волгоград принял 4 матча группового этапа. За это время город-герой посетили 220 тысяч туристов и болельщиков, в том числе более 50 тысяч иностранцев. Полицейские несли службу в круглосуточном режиме, обеспечивая безопасность гостей и местных жителей.
Говоря о результатах борьбы с преступностью, Кравченко отметил, что в целом удалось добиться положительных результатов. Снизилось общее количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, разбойных нападений, угонов, грабежей, мошенничеств, краж. Начальник главка назвал острой проблему ДТП с участием детей. Так, несмотря на общее снижение числа дорожных аварий с 2532 в 2017 году до 2470 в 2018-м, в них продолжают гибнуть дети. За отчетный период в ДТП погибли 17 и ранены 364 ребенка.
Участие в заседании коллегии приняли начальник федерального казенного учреждения "Главный информационно-аналитический центр" МВД России генерал-майор внутренней службы Павел Важев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ по Волгоградской области генерал-майор милиции (в отставке) Вячеслав Комиссаров и руководители силовых ведомств региона.
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