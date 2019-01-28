Экономика

ВТБ в Волгоградской области заключил на 9,6 млрд рублей льготных кредитных соглашений с аграриями региона

Экономика 28.01.2019 12:11
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28.01.2019 12:11


В 2018 году в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ ВТБ в Волгоградской области подписал с предприятиями АПК 47 кредитных соглашенийна общую сумму 9,6 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, объем выдач превысил 7,9 млрд рублей.
Основной объем предоставленного финансирования аграрии направили на реализацию инвестиционных программ - приобретение сельхозтехники, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Треть выделенных средств использована на проведение агротехнических работ в округе.  
Владимир Русаев, управляющий банком ВТБ в Волгоградской области, отметил: «В структуре корпоративного кредитного портфеля ВТБ в Волгоградской области почти половину составляют кредиты компаниям агропромышленного комплекса, что обусловлено спецификой нашего региона. В 2019 году мы продолжим вести активную работу по предоставлению компаниям этого сегмента льготного финансирования, тем самым придавая дополнительный импульс развитию сельскохозяйственной отрасли".

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