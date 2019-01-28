ВТБ в Волгоградской области заключил на 9,6 млрд рублей льготных кредитных соглашений с аграриями региона





В 2018 году в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ ВТБ в Волгоградской области подписал с предприятиями АПК 47 кредитных соглашенийна общую сумму 9,6 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, объем выдач превысил 7,9 млрд рублей.

Основной объем предоставленного финансирования аграрии направили на реализацию инвестиционных программ - приобретение сельхозтехники, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Треть выделенных средств использована на проведение агротехнических работ в округе.