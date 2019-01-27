Росавтодор готов бросить на заснеженные трассы Волгоградской области 160 единиц техники

Общество 27.01.2019 13:48
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27.01.2019 13:48
159 единиц спецтехники готовы выехать для расчистки трасс Волгоградской области от снега. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ФКУ «Упрдор Волгоград-Москва», в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 27 января дорожные предприятия переведены в режим повышенной готовности. До конца суток в Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей ожидаются мокрый снег, метель с ухудшением видимости, местами по южным территориям возможен туман при колебаниях температуры от -8 до +2 градусов.
Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения. ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
Напомним, как ранее сегодня сообщало информагентство, сложная ситуация из-за погоды сложилась на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке от Камышина до соседнего региона. Утром здесь бушевала низовая метель, видимость не превышала 10 метров. Всем перевозчикам, а также диспетчерам вокзалов были разосланы уведомления о необходимости приостановить движение пассажирских автобусов от Камышина до Саратова.
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