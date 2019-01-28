



На ближайшем заседании Волгоградской облдумы 30 января депутаты планируют проголосовать за предоставление налоговых льгот предприятиям. Как сообщает ИА «Высота 102», профильный думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал парламенту принять законопроекты в первом чтении. Речь идет об освобождении управляющей компании или резидентов технопарков от уплаты в областной бюджет налога на имущество и транспортного налога.

Льгота будет предоставляться разово на пять лет. Транспортный налог не будет взиматься с грузовых автомобилей, других самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. КСП региона обратила внимание разработчиков на необходимость внести важные уточнения в документ. Так, по мнению аудиторов, нужно указать, что льгота представляется в отношении автомобилей, используемых только на территории технопарков.

В целом, контрольно-счетная плата Волгоградской области дала положительные заключения на проекты законов, несмотря на выпадающие из региональной казны доходы. При годовых потерях бюджета области от предоставления льготы на имущественный налог в сумме 1,1 млн рублей на один технопарк, планируемые налоговые поступления составят 5,3 млн.

В настоящее время в регионе действует один технопарк «Орловка», еще четыре, по данным администрации региона, находятся на стадии проектирования. Площадь уже работающей индустриальной площадки - почти 18 гектаров. Как пояснили в пресс-службе облдумы, в конце ноября 2018 года ее официально зарегистрировали. Парк расположен в Городищенском районе, недалеко от железнодорожной станции. На его территории находятся пять резидентов: ООО «Структура Композит», ООО «ТД Камышинский инструмент», ООО «Землестрой», ООО «Криогенснаб» и ООО «Завод нефтематериалов».

Напомним, в декабре 2018 года областная дума уже голосовала за предоставление льгот по налогу на прибыль. Данный законопроект встретил критику со стороны КСП региона. Преференции получат инвесторы, которые показали за предыдущий налоговый период нулевую прибыль или ушли в минус. Принятие документа обернется для бюджета области потерями в сумме 130 млн рублей.



