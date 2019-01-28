Экономика

Аудиторы Волгоградской области увидели смысл в налоговых льготах технопаркам

Экономика 28.01.2019 04:04
220 0
28.01.2019 04:04


На ближайшем заседании Волгоградской облдумы 30 января депутаты планируют проголосовать за предоставление налоговых льгот предприятиям. Как сообщает ИА «Высота 102», профильный думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал парламенту принять законопроекты в первом чтении. Речь идет об освобождении управляющей компании или резидентов технопарков от уплаты в областной бюджет налога на имущество и транспортного налога.
Льгота будет предоставляться разово на пять лет. Транспортный налог не будет взиматься с грузовых автомобилей, других самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. КСП региона обратила внимание разработчиков на необходимость внести важные уточнения в документ. Так, по мнению аудиторов, нужно указать, что льгота представляется в отношении автомобилей, используемых только на территории технопарков. 
В целом, контрольно-счетная плата Волгоградской области дала положительные заключения на проекты законов, несмотря на выпадающие из региональной казны доходы. При годовых потерях бюджета области от предоставления льготы на имущественный налог в сумме 1,1 млн рублей на один технопарк, планируемые налоговые поступления составят 5,3 млн.
В настоящее время в регионе действует один технопарк «Орловка», еще четыре, по данным администрации региона, находятся на стадии проектирования. Площадь уже работающей индустриальной площадки - почти 18 гектаров. Как пояснили в пресс-службе облдумы, в конце ноября 2018 года ее официально зарегистрировали. Парк расположен в Городищенском районе, недалеко от железнодорожной станции. На его территории находятся пять резидентов: ООО «Структура Композит», ООО «ТД Камышинский инструмент», ООО «Землестрой», ООО «Криогенснаб» и ООО «Завод нефтематериалов».
Напомним, в декабре 2018 года областная дума уже голосовала за предоставление льгот по налогу на прибыль. Данный законопроект встретил критику со стороны КСП региона. Преференции получат инвесторы, которые показали за предыдущий налоговый период нулевую прибыль или ушли в минус. Принятие документа обернется для бюджета области потерями в сумме 130 млн рублей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Волгоградский меткомбинат «Красный Октябрь» набирает оборонных заказов
08.01.2019 12:23
22443 0
Кредитору волгоградского меткомбината "Красный Октябрь" не удалось "обнулить" дело о банкротстве предприятия
17.01.2019 16:37
11496 16
В Волгоградской области «пересчитают» добросовестных застройщиков
13.01.2019 10:55
23237 0
Экономика
26.01.2019 05:44
Экономика 26.01.2019 05:44
5307 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.01.2019 15:39
Экономика 24.01.2019 15:39
6661 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.01.2019 16:16
Экономика 23.01.2019 16:16
2351 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.01.2019 14:36
Экономика 22.01.2019 14:36
6336 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.01.2019 11:50
Экономика 22.01.2019 11:50
9132 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.01.2019 16:18
Экономика 18.01.2019 16:18
2227 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.01.2019 11:56
Экономика 18.01.2019 11:56
644 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.01.2019 10:25
Экономика 18.01.2019 10:25
1543 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.01.2019 16:37
Экономика 17.01.2019 16:37
11496 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.01.2019 10:19
Экономика 17.01.2019 10:19
3261 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2019 17:28
Экономика 15.01.2019 17:28
4246 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2019 10:34
Экономика 15.01.2019 10:34
3566 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.01.2019 11:47
Экономика 14.01.2019 11:47
2143 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.01.2019 10:55
Экономика 13.01.2019 10:55
23237 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.01.2019 03:39
Экономика 12.01.2019 03:39
4193 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

04:04
Аудиторы Волгоградской области увидели смысл в налоговых льготах технопаркамСмотреть фотографии
21:51
В Волгоградской области на федеральной трассе в массовом ДТП пострадали 5 человекСмотреть фотографии
17:58
"Не хотят нас брать": Мусорный регоператор Волгоградской области обходит стороной глубинку - райцентры и села Cмотреть видео
16:50
Житель Волгограда осужден за убийство бывшей тещиСмотреть фотографии
14:28
Волжане встали в длинную очередь за дешевой пиццейСмотреть фотографии
13:48
Росавтодор готов бросить на заснеженные трассы Волгоградской области 160 единиц техникиСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области из-за ДТП перекрыли участок федеральной трассыСмотреть фотографии
11:29
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» снова бушует метель: водителей просят воздержаться от поездокСмотреть фотографии
11:05
Суд в Волгограде ужесточил бывшему майору полиции наказание за мошенничествоСмотреть фотографии
10:24
Жители Волгограда требуют от регоператора убрать накопившийся за месяц мусорСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде такси протаранило иномарку на встречке: три человека пострадалиСмотреть фотографии
07:35
В Волгограде вместе со страной отмечают 75-ю годовщину снятия блокады ЛенинградаСмотреть фотографии
04:07
В Волгоградской области Пенсионный фонд готов заплатить уборщицам своих просторных офисов 14 млн рублейСмотреть фотографии
21:54
В Саратовской области около 40 человек пострадали при взрыве газа в кафеСмотреть фотографии
21:42
В Волгограде машина сбила 18-летнюю студентку из ЕгиптаСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде серийному автовору смягчили наказаниеСмотреть фотографии
18:12
В Волгограде легендарный «Остров Людникова» зачистили от мусора после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
16:18
В Волгограде сварщик до смерти избил знакомого и случайно поджег ему бородуСмотреть фотографии
14:38
В Подмосковье пилота самолета Волгоград-Москва пытались ослепить лазеромСмотреть фотографии
13:37
В Волжском подсчитали разрыв между зарплатами директоров и подчиненныхСмотреть фотографии
13:32
Бойцы ЮВО через снежные заторы пробиваются к населенным пунктам Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
В райцентре Волгоградской области чиновники решили закрыть "лишний" детский садСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области регоператор берет в аренду новую партию мусоровозовСмотреть фотографии
09:24
В Волгоградской области бензовоз и КАМАЗ дважды наехали на пешеходаСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде маршрутка врезалась в «ГАЗ», два человека пострадалиСмотреть фотографии
06:00
В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуямСмотреть фотографииCмотреть видео
05:44
В Волгограде МУП "Метроэлектротранс" отказали в компенсации расходов за перевозку льготниковСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде места героической обороны Сталинграда окружили помойки Cмотреть видео
18:32
Ремонт 30 «Toyota Camry» из гаража администрации Волгоградской области обойдется в 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде регоператор утопил в мусоре легендарный «остров Людникова» Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 