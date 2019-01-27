Житель Волгограда осужден за убийство бывшей тещи





К 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волгограда за убийство матери своей бывшей супруги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, осужденный обжаловал приговор Краснооктябрьского районного суда, вынесенный в октябре 2018 года. Помимо лишения свободы ему также присудили выплатить компенсацию морального вреда в сумме 800 тысяч рублей. Мужчина свою вину так и не признал. Он заявлял, что невиновен, а приговор вынесен на основании неких предположений. Однако апелляционная инстанция с такими доводами не согласилась.

Следствием и судом доказано, что он вечером проник в жилой дом, где жила его теща. На почве личных неприязненных отношений бывший зять нанес женщине не менее 13 ударов в область головы и другим частям тела, от чего она скончалась. Со своей супругой он был в разводе с 2011 года, однако периодически ее навещал, чтобы выяснить отношения. Он неоднократно заявлял бывшей жене и теще, которые жили вместе в одном доме, что убьет их. В тот роковой день женщине позвонил сосед и сказал, что слышал, как в их доме разбилось стекло. Она поспешила домой, а затем вызвала полицию. Вместе с братом и соседями женщина зашла в дом, где и был обнаружен труп ее матери. Во всех комнатах, а также в ванной, где и лежало тело женщины, была кровь и следы борьбы. Подозреваемого задержали недалеко от места преступления.

Апелляционная инстанция, изучив все материала дела, нашла приговор законным и обоснованным.



