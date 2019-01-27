В Волгоградской области из-за ДТП перекрыли участок федеральной трассы

Происшествия 27.01.2019 12:56
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27.01.2019 12:56
Сегодня с 10 утра на 494-м км федеральной автодороги Р-228 Сызрань – Саратов - Волгоград в Камышинском районе временно ограничено движение автотранспорта в связи с ДТП, сообщает ИА «Высота 102». По информации ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, на месте работают оперативные службы. Для ликвидации последствий аварии направлены 6 единиц дорожной техники, в том числе тяжелые грейдеры и роторная машина.
Подробности уточняются.
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