Волжане встали в длинную очередь за дешевой пиццей

Общество 27.01.2019 14:28
589 0
27.01.2019 14:28
Сотни горожан пришли сегодня к одной волжской пиццерии, чтобы получить дешевую пиццу. Как сообщает ИА «Высота 102», точка общепита продает продукцию за 100 рублей за штуку. Волжане терпеливо стоят в длинной очереди, на сегодняшний час продано уже 500 коробок с фаст-фудом. Всего производители обещают реализовать с дисконтом 2 тысячи штук в рамках «Дня пиццы».
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49708 5
29.12.2018 16:32
30082 2
19.01.2019 13:34
25965 0
Росавтодор готов бросить на заснеженные трассы Волгоградской области 160 единиц техники27.01.2019 13:48
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» снова бушует метель: водителей просят воздержаться от поездок27.01.2019 11:29
Жители Волгограда требуют от регоператора убрать накопившийся за месяц мусор27.01.2019 10:24
В Волгоградской области Пенсионный фонд готов заплатить уборщицам своих просторных офисов 14 млн рублей27.01.2019 04:07
В Волгограде легендарный «Остров Людникова» зачистили от мусора после публикации ИА «Высота 102»26.01.2019 18:12
В Волжском подсчитали разрыв между зарплатами директоров и подчиненных26.01.2019 13:37
Бойцы ЮВО через снежные заторы пробиваются к населенным пунктам Волгоградской области26.01.2019 13:32
В райцентре Волгоградской области чиновники решили закрыть "лишний" детский сад26.01.2019 11:46
В Волгоградской области регоператор берет в аренду новую партию мусоровозов26.01.2019 11:00
В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуям26.01.2019 06:00
Ремонт 30 «Toyota Camry» из гаража администрации Волгоградской области обойдется в 600 тысяч рублей25.01.2019 18:32
Бойцы ЮВО помогают расчищать засыпанные снегом дороги Волгоградской области25.01.2019 13:34
В Волгограде закуплено 55 новых единиц спецтехники для уборки улиц25.01.2019 10:49
В Волгоградской области после разгула стихии региональные трассы открыли для проезда25.01.2019 10:37
На трассе Волгоград-Москва остановленным из-за непогоды большегрузам разрешили движение24.01.2019 22:24
Реклама