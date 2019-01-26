В Волгограде машина сбила 18-летнюю студентку из Египта

Происшествия 26.01.2019 21:42
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26.01.2019 21:42
Сегодня около 18.50 в Советском районе Волгограда на проспекте Университетском автомобиль сбил 18-летнюю египтянку. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, пострадавшую доставили в клиническую больницу скорой помощи №7 с сотрясением головного мозга. ДТП произошло возле остановки «ВолГУ».
Известно, что девушка является студенткой первого курса Волгоградского государственного медуниверситета.
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