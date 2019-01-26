Происшествия 26.01.2019 14:38
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26.01.2019 14:38
Пилота самолета, выполняющего рейс из Волгограда в Москву, пытались ослепить лазером. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сегодня сообщает РЕН ТВ. Инцидент был зафиксирован накануне в 18:48 при заходе самолета на посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Воздушное судно приземлилось благополучно.
Отмечается, что аналогичный случай с пилотом уже другого лайнера «Аэрофлота» произошел через час. Неизвестные злоумышленники «атаковали» лазером пилота самолета RRJ-100, летевшего из Подгорицы в Москву. Посадка также прошла благополучно.
Отметим, что на сайте «Аэрофлота» и аэропорта «Шереметьево» об этих инцидентах не сообщается.
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