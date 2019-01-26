



Пилота самолета, выполняющего рейс из Волгограда в Москву, пытались ослепить лазером. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сегодня сообщает РЕН ТВ. Инцидент был зафиксирован накануне в 18:48 при заходе самолета на посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Воздушное судно приземлилось благополучно.

Отмечается, что аналогичный случай с пилотом уже другого лайнера «Аэрофлота» произошел через час. Неизвестные злоумышленники «атаковали» лазером пилота самолета RRJ-100, летевшего из Подгорицы в Москву. Посадка также прошла благополучно.

Отметим, что на сайте «Аэрофлота» и аэропорта «Шереметьево» об этих инцидентах не сообщается.



