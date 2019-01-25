Общество 25.01.2019 18:32
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25.01.2019 18:32
На ремонт и техобслуживание 31 «Toyota Camry», на которых ездят чиновники администрации области и парламентарии, из бюджета выделено 600 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ГБУ ВО «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области» ищет подрядчика, который является официальным дилером японской марки машин. Самая старая иномарка, для которой требуется автодоктор, - 2012 года выпуска, самая свежая – 2015-го. По требованию заказчика, автомобили нуждаются в таких работах, как замена стойки амортизатора, пружины подвески, ступицы колес, тормозного суппорта, сальников, противотуманных фар и других расходников. Исполнитель работ должен иметь возможность одновременно обслуживать не менее пяти машин и быть готовым провести их компьютерную диагностику. К респектабельным японским седанам заказчик готов подпустить только «специалистов высокой квалификации». Контракт с автосервисом будет действовать до конца 2019 года.
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