Волгоградстат заявил о росте реальных зарплат в организациях региона





Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций Волгоградской области за январь-ноябрь 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 9% - до 29676 рублей. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня Волгоградстат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась по отношению к январю-ноябрю 2017 года на 6%, отмечено в исследовании статведомства.



