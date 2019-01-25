Аналитика

Волгоградстат заявил о росте реальных зарплат в организациях региона

Аналитика 25.01.2019 16:10
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25.01.2019 16:10


Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций Волгоградской области за январь-ноябрь 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 9% - до 29676 рублей. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня Волгоградстат.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась по отношению к январю-ноябрю 2017 года на 6%, отмечено в исследовании статведомства.

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