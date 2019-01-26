В Волгограде МУП "Метроэлектротранс" отказали в компенсации расходов за перевозку льготников





МУП "Метроэлектротранс" отказано в удовлетворении требований о возмещении более 1,6 миллиона рублей в качестве компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление арбитражного суда Волгоградской области.

Ответчиком по делу выступил областной комитет транспорта и дорожного хозяйства, а в качестве третьего лица был заявлен комитет финансов Волгоградской области.

По материалам дела, комитет транспорта и "Метроэлектротранс" в январе 2017 года заключили договор, по которому облкомтранс должен по итогу года выплатить субсидию в размере 50 265 981 рублей за социальные проездные. Эти деньги муниципальному предприятию были выплачены в полном объеме. Но, подведя итоги 2017 года, оказалось, что "Метроэлектротранс" перевез больше льготников, чем было запланировано. По данным МУПа, фактически оказанные им транспортные услуги за 2017 год по перевозке отдельных категорий граждан по социальным проездным билетам оказаны на сумму 51 875 070 рублей. Всего реализовано 138 817 штук социальных проездных билетов.

Комитет транспорта эти требования не признал, просил в иске отказать, так как выполнил свои обязательства в полном объеме. Комитет финансов назвал заявленные требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению. На момент подачи иска в мэрии Волгограда поясняли, что он носит технический характер для обеспечения возможности получения субсидии за закрытый расчетный период. А увеличение числа льготников произошло благодаря внедрению электронных карт "Волна".

Между тем суд посчитал, что оснований для удовлетворения иска "Метроэлектротранса" нет. "Ошибки в принятии управленческих решений обществом (в части неверного определения суммы компенсации и согласование ее в договоре) следует отнести к его предпринимательскому риску. На публично-правовое образование не могут быть переложены те затраты, которые обусловлены действиями самого перевозчика", - говорится в решении арбитража. В законную силу оно пока не вступило.



