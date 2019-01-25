Происшествия

В Волгограде 94-летнего пенсионера обобрали лже-сотрудницы ветеранского совета

Происшествия 25.01.2019 14:17
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25.01.2019 14:17


Полицейские ищут подозреваемых в краже денег у 94-летнего жителя Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, пострадавший впустил в свою квартиру двоих неизвестных женщин, которые представились ему сотрудницами ветеранского совета.
Дождавшись момента, когда пенсионер вышел из комнаты, злоумышленницы похитили из его шкафа 110 тысяч рублей, а затем скрылись. Обнаружив пропажу денег, пожилой волгоградец обратился в полицию с заявлением о краже.
В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей преступниц.

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