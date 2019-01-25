



Полицейские ищут подозреваемых в краже денег у 94-летнего жителя Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, пострадавший впустил в свою квартиру двоих неизвестных женщин, которые представились ему сотрудницами ветеранского совета.

Дождавшись момента, когда пенсионер вышел из комнаты, злоумышленницы похитили из его шкафа 110 тысяч рублей, а затем скрылись. Обнаружив пропажу денег, пожилой волгоградец обратился в полицию с заявлением о краже.

В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей преступниц.



