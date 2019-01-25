Общество

Бойцы ЮВО помогают расчищать засыпанные снегом дороги Волгоградской области

Общество 25.01.2019 13:34
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25.01.2019 13:34


Решение оказать помощь в расчистке снега в Волгоградской области принято командующим войсками Южного военного округа, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ЮВО. К работам привлечен отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мотострелкового соединения округа. С просьбой помочь в восстановлении систем жизнеобеспечения населения на территории региона к военным обратился губернатор Волгоградской области. Известно, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения уже выдвинулись на специальной технике в районы выполнения задач. Всего к расчистке областных дорог от снега привлечено более 20 бойцов и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90.
Как сообщалось ранее, с сильными снегопадами в Быковском, Николаевском и Палласовском районах Волгоградской области заносы на
дорогах общего пользования образовались снежные наносы.

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