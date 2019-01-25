Общество 25.01.2019 13:34
507 3
25.01.2019 13:34
Решение оказать помощь в расчистке снега в Волгоградской области принято командующим войсками Южного военного округа, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ЮВО. К работам привлечен отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мотострелкового соединения округа. С просьбой помочь в восстановлении систем жизнеобеспечения населения на территории региона к военным обратился губернатор Волгоградской области. Известно, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения уже выдвинулись на специальной технике в районы выполнения задач. Всего к расчистке областных дорог от снега привлечено более 20 бойцов и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90.
Как сообщалось ранее, с сильными снегопадами в Быковском, Николаевском и Палласовском районах Волгоградской области заносы на
дорогах общего пользования образовались снежные наносы.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49667 5
29.12.2018 16:32
29880 2
19.01.2019 13:34
25865 0
В Волгограде закуплено 55 новых единиц спецтехники для уборки улиц25.01.2019 10:49
В Волгоградской области после разгула стихии региональные трассы открыли для проезда25.01.2019 10:37
На трассе Волгоград-Москва остановленным из-за непогоды большегрузам разрешили движение24.01.2019 22:24
В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуям24.01.2019 21:00
Движение грузовиков и автобусов ограничили из-за непогоды на трассе Волгоград-Москва24.01.2019 16:04
В центре Волгограда эвакуируют мешающий уборке снега транспорт24.01.2019 15:04
На трассе Сызрань - Саратов - Волгоград ограничили движение транспорта из-за плохой видимости24.01.2019 13:04
«Управление отходами-Волгоград» за ежедневную уборку своих офисов заплатит 1 млн рублей24.01.2019 12:28
Совет старейшин прошлого века при администрации Волгограда распустили официально24.01.2019 12:20
В Волгограде казаки помолились о невинно убиенных большевиками собратьях24.01.2019 11:05
В Волгоградской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов в районе Камышина24.01.2019 10:49
В Волгоградской области пассажирским перевозчикам рекомендовали воздержаться от рейсов из-за метели24.01.2019 10:32
Из-за снегопада в течение дня на трассах Волгоградской области будет сложная обстановка24.01.2019 10:20
Миллиардер заплатит миллион за покрашенные автомобили около стадиона «Волгоград Арена»23.01.2019 21:09
«Народный контроль» выявил сотню нарушений правил пожарной безопасности в торговых центрах России23.01.2019 19:32
Реклама