Расследования

В Волгограде фигурант дела о сбыте крупной партии поддельных банкнот США избежал наказания

Расследования 25.01.2019 12:11
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25.01.2019 12:11


Тракторозаводский районный суд вынес решение о прекращении в связи с истечением срока давности производства по уголовному делу о сбыте крупной партии поддельных долларов США в отношении этапированного в Волгоград подсудимого из Алтайского края, сообщили ИА "Высота 102" в райсуде.
Дело это расследовалось с 2001 года. Тогда предварительным следствием было установлено, что подсудимый создал организованную преступную группу с целью незаконного изготовления, хранения и перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты - долларов США. В период с декабря 2001 года по 25 сентября 2002 года группа пыталась сбыть 360 поддельных банкнот, что по состоянию на 25 сентября 2002 года эквивалентно сумме 1 138 874 рубля.
В феврале 2003 года было вынесено постановление о привлечении мужчины в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, но найти его не смогли. Он был объявлен в розыск, а предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.
В апреле прошлого года удалось установить, что мужчина проживал на территории Алтайского края под другим именем. Его этапировали в Волгоград в апреле 2018-го. 
Как выяснилось, он даже и не знал, что находится в розыске. Анкетные данные мужчина сменил, так как опасался за свою жизнь. Ветеран боевых действий в Чеченской республике получал регулярные угрозы по физическому устранению, поэтому получил новый паспорт с другой фамилией. Материалов о том, что он скрывался от правосудия умышленно, представлено не было. На этом основании, в связи с учетом положений ч.1 ст.78 УК РФ, согласно которой лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекло 15 лет, суд пришел к выводу, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истек в сентябре 2017 года. 
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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