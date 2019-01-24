



Напомним, ограничения на трассе Р-22 "Каспий"были введены сегодня с 14:00 (мск) из-за снижения видимости до 10 м., сильной метели на участке в границах Михайловского района (749 – 810 км.). Десятки фур пережидали непогоду недалеко от Михайловки. Сотрудники ГИБДД помогали водителям чем могли: был организован подвоз ГСМ, детям и людям преклонного возраста предлагали разместиться в ближайших гостиницах.

Сложной все еще остается обстановка на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе. Здесь также сегодня из-за непогоды было ограничено движение большегрузов и автобусов. Пока движение на этом участке не возобновлено.

Движение большегрузов, ограниченное сегодня из-за непогоды на трассе Волгоград-Москва, возобновилось. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, грузовики медленно, но уверенно продолжили свой путь после того, как ситуация на трассе нормализовалась.