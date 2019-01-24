Общество

На трассе Волгоград-Москва остановленным из-за непогоды большегрузам разрешили движение

Общество 24.01.2019 22:24
469 0
24.01.2019 22:24


Движение большегрузов, ограниченное сегодня из-за непогоды на трассе Волгоград-Москва, возобновилось. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, грузовики медленно, но уверенно продолжили свой путь после того, как ситуация на трассе нормализовалась.
Напомним, ограничения на трассе Р-22 "Каспий"были введены сегодня с 14:00 (мск) из-за снижения видимости до 10 м., сильной метели на участке в границах Михайловского района (749 – 810 км.). Десятки фур пережидали непогоду недалеко от Михайловки. Сотрудники ГИБДД помогали водителям чем могли: был организован подвоз ГСМ, детям и людям преклонного возраста предлагали разместиться в ближайших гостиницах.
Сложной все еще остается обстановка на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе. Здесь также сегодня из-за непогоды было ограничено движение большегрузов и автобусов. Пока движение на этом участке не возобновлено.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители. Снижение цены: было 320 руб., стало 199 руб.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49655 5
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
29811 2
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
25817 0
Общество
24.01.2019 21:00
Общество 24.01.2019 21:00
8548 5 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 16:04
Общество 24.01.2019 16:04
3737 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 15:04
Общество 24.01.2019 15:04
6538 5 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 13:04
Общество 24.01.2019 13:04
1258 1 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 12:28
Общество 24.01.2019 12:28
3347 10 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 12:20
Общество 24.01.2019 12:20
6423 10 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 11:05
Общество 24.01.2019 11:05
4579 53 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 10:49
Общество 24.01.2019 10:49
1318 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 10:32
Общество 24.01.2019 10:32
1752 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.01.2019 10:20
Общество 24.01.2019 10:20
1839 2 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 21:09
Общество 23.01.2019 21:09
12315 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 19:32
Общество 23.01.2019 19:32
5520 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 17:41
Общество 23.01.2019 17:41
7544 14 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 17:04
Общество 23.01.2019 17:04
6282 10 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2019 15:43
Общество 23.01.2019 15:43
7398 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:24
На трассе Волгоград-Москва остановленным из-за непогоды большегрузам разрешили движениеСмотреть фотографии
22:16
В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила пешехода и врезалась в столб
21:00
В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуямСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
«Высота 102»ТВ: Попавшие в снегопад водители испытали стресс на трассах Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
18:40
В Волгограде из регионального политсовета «ЕР» исключили группу депутатовСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде ищут сбившего девочку-подростка водителяСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде мусорный регоператор передал «привет» делегатам конференции «Единой России»Смотреть фотографии
16:41
Волгоградский завод "Красный Октябрь" получил паспорт и охранное обязательство объекта культурного наследия Смотреть фотографии
16:41
В Волгограде коммерсанта обвиняют в нарушениях валютного законодательства на 4 млн долларов СШАСмотреть фотографии
16:04
Движение грузовиков и автобусов ограничили из-за непогоды на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
15:39
Не забудьте передать показания приборов учетаСмотреть фотографии
15:04
В центре Волгограда эвакуируют мешающий уборке снега транспортСмотреть фотографии
14:20
В Волгоградской области «Lexus» со свердловскими номерами улетел в кювет и перевернулсяСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области объявили акцию по подкормке голодающих зайцевСмотреть фотографии
13:40
Жители района в Волгоградской области остались без света из-за аварии в КазахстанеСмотреть фотографии
13:18
Вице-губернатор Волгоградской области Владимир Шкарин вошел в политсовет партии властиСмотреть фотографии
13:13
Старый новый лидер волгоградского реготделения "ЕР" вступил в полномочия Смотреть фотографии
13:04
На трассе Сызрань - Саратов - Волгоград ограничили движение транспорта из-за плохой видимостиСмотреть фотографии
12:28
«Управление отходами-Волгоград» за ежедневную уборку своих офисов заплатит 1 млн рублейСмотреть фотографии
12:20
Совет старейшин прошлого века при администрации Волгограда распустили официально Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде виновника смертельного ДТП отправили зимовать в СИЗОСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области алиментщика будут судить за попытку "откупиться" от ребенкаСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде казаки помолились о невинно убиенных большевиками собратьяхСмотреть фотографии
10:49
В Волгоградской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов в районе КамышинаСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области пассажирским перевозчикам рекомендовали воздержаться от рейсов из-за метелиСмотреть фотографии
10:20
Из-за снегопада в течение дня на трассах Волгоградской области будет сложная обстановка Смотреть фотографии
09:45
На трассе Волгоград-Москва пьяный водитель протаранил грузовик из ВоронежаСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде мать осуждена за обман дочери при продаже квартирыСмотреть фотографии
04:09
Волгоградский профессор стал автором большого труда о казаках войска ДонскогоСмотреть фотографии
21:09
Миллиардер заплатит миллион за покрашенные автомобили около стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 