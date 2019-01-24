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Происшествия 24.01.2019 22:16
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24.01.2019 22:16
Трое человек пострадали в ДТП, которое произошло около 20.00 на улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде . Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, возле остановки "Памятник Североморцам" легковушка сбила пешехода, после чего врезалась в опору рекламного щита. 40-летняя женщина-водитель получила травму колена, у 31-летнего пассажира и 34-летнего пешехода - сотрясение головного мозга и ушибы. Пострадавше доставлены в больницу скорой медицинской помощи.
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