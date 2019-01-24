В Волгограде коммерсанта обвиняют в нарушениях валютного законодательства на 4 млн долларов США

Расследования 24.01.2019 16:41
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24.01.2019 16:41
Сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой , коммерсант обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах.
По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.
В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн рублей).
Согласно ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ товары.
Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию России поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым предпринято не было.
Аналогичным образом предприниматель уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину в содеянном коммерсант полностью признал.
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