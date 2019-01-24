Общество

В центре Волгограда эвакуируют мешающий уборке снега транспорт

Общество 24.01.2019 15:04
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24.01.2019 15:04



Активная работа муниципальных эвакуаторов началась в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». В частности, в районе улиц Краснознаменской и Коммунистической (неподалеку от железнодорожного вокзала) на городскую штрафстоянку забирают те автомобили, которые припаркованы с нарушением правил и мешают работе снегоочистительной техники.
  

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