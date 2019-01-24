Совет старейшин прошлого века при администрации Волгограда распустили официально

Общество 24.01.2019 12:20
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24.01.2019 12:20
Совет старейшин при администрации Волгограда, созданный 21 год назад в целях сохранения и обогащения традиций, передачи молодому поколению богатого жизненного опыта, прекратил свое существование официально. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации Волгограда, документ, подписанный 24 ноября 1997 года еще Юрием Чеховым, признан утратившим силу.
Примечательно, что о работе такого совета при администрации Волгограда ничего не было слышно много лет. Фактически Совет старейшин не существовал уже давно. Отметим, что создавался он как постоянно действующий консультативный орган при администрации Волгограда. Цели и задачи Совета старейшин были глобальными: утверждение в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, сохранение и обогащение культуры, содействие патриотическому воспитанию молодежи, передаче ей лучших традиций. Этот консультативный орган должен был регулярно выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить конкретные предложения, социальные программы в администрацию Волгограда.
Состав совета формировался из работников различных областей производства, здравоохранения, культуры, образования, общественных организаций, достигших пенсионного возраста. Планировалось, что это будут люди, имеющие большой жизненный опыт, способные оказать практическую помощь в решении наиболее трудных и злободневных вопросов, возникающих перед администрацией Волгограда.
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